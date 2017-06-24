Промес присоединился к «Спартаку» на сборе в Австрии
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Голландский
футболист Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака», который проводит сбор
в австрийском Филлахе, сообщает официальный сайт красно-белых.
При
этом Промес полностью здоров и в ближайшее время присоединится к общей группе
игроков, а пока будет тренироваться по специальной индивидуальной программе.
Также из общей группы выбыл защитник Георгий Тигиев, у которого ранее был
выявлен спазм мышц бедра.
Промес
вышел из отпуска позже партнеров по команде, поскольку выступал за национальную
сборную в товарищеских матчах с командами Марокко 31 мая (2:1) и Кот-д'Ивуара 4
июня (5:0), а также в отборочном матче чемпионата мира-2018 со сборной
Люксембурга 9 июня (5:0).
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