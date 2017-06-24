Промес присоединился к «Спартаку» на сборе в Австрии

Голландский футболист Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака», который проводит сбор в австрийском Филлахе, сообщает официальный сайт красно-белых.

При этом Промес полностью здоров и в ближайшее время присоединится к общей группе игроков, а пока будет тренироваться по специальной индивидуальной программе. Также из общей группы выбыл защитник Георгий Тигиев, у которого ранее был выявлен спазм мышц бедра.

Промес вышел из отпуска позже партнеров по команде, поскольку выступал за национальную сборную в товарищеских матчах с командами Марокко 31 мая (2:1) и Кот-д'Ивуара 4 июня (5:0), а также в отборочном матче чемпионата мира-2018 со сборной Люксембурга 9 июня (5:0).