Италия обыграла Германию, обе команды вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Италии и Германии завершился победой итальянцев. Итоговый счет матча – 1:0.
В составе победителей отличился Федерико Бернардески. Италия набрала шесть очков и с первого места вышла в полуфинал. Столько же очков у Германии. Немцы вышли в полуфинал как лучшая вторая команда.
Молодежный чемпионат Европы
Краков (Польша)
Группа С
3-й тур
Италия – Германия – 1:0
Гол: Бернардески, 31
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