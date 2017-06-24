«Хетафе» обыграл «Тенерифе» и вернулся в испанскую примеру

Второй матч финала плей-офф за выход в испанскую примеру между «Хетафе» и «Тенерифе» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Эта победа позволила им вернуться в высший дивизион.

В составе победителей дубль сделал Даниэл Пачеко. Также отличился Алехандро Фаурлин. У «Тенерифе» гол в активе Энтони Лосано. В первом матча «Тенерифе» выиграл со счетом 1:0. Таким образом, по итогам двух встреч сильнее оказался «Хетафе».

Плей-офф за выход в примеру

Финал

Второй матч

«Хетафе» - «Тенерифе» - 3:1

Голы: Фаурлин, 9, Пачеко, 13, 37 – Лосано, 17