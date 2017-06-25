Чехия уступила Дании, обе команды не команды вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Чехии и Дании завершился победой датчан. Итоговый счет матча – 4:2.
В составе победителей дубль сделал Кеннет Зохоре. Также отличились Лукас Андерсен и Маркус Ингвартсен. У чехов забивали Патрик Шик и Томаш Хоры.
Обе команды с тремя очками не вышли в плей-офф. По дополнительным показателям датчане стали третьими, чехи – четвертыми.
Молодежный чемпионат Европы
Тыхы (Польша)
Группа С
3-й тур
Чехия – Дания – 2:4
Голы:
Шик, 27, Хоры, 54 – Андерсен, 23, Зохоре, 35, 73, Ингвартсен, 90+1
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