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Чехия уступила Дании, обе команды не команды вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы между сборными Чехии и Дании завершился победой датчан. Итоговый счет матча – 4:2.

В составе победителей дубль сделал Кеннет Зохоре. Также отличились Лукас Андерсен и Маркус Ингвартсен. У чехов забивали Патрик Шик и Томаш Хоры.

Обе команды с тремя очками не вышли в плей-офф. По дополнительным показателям датчане стали третьими, чехи – четвертыми.

Молодежный чемпионат Европы

Тыхы (Польша)

Группа С

3-й тур

Чехия – Дания – 2:4

Голы: Шик, 27, Хоры, 54 – Андерсен, 23, Зохоре, 35, 73, Ингвартсен, 90+1

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