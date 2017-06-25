Баскетболистки Франции обыграли Грецию и вышли в финал ЧЕ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/2 финала женского чемпионата Европы по баскетболу
сборная Франции обыграла команду Греции со счетом 77:55.
Самой результативной стала баскетболистка Греции Стилиани
Кальтсиду, в ее активе 15 очков. У победительниц больше всех баллов набрала Энден
Мийем – 13.
Таким образом, в финале француженки сыграют со сборной
Испании, которая ранее переиграла команду Бельгии.
Финал женского Евробаскета состоится 25 июня и начнется в 21:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
24 июня 21:30, , Онлайн-трансляция
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