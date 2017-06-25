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Баскетболистки Франции обыграли Грецию и вышли в финал ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/2 финала женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Франции обыграла команду Греции со счетом 77:55.

Самой результативной стала баскетболистка Греции Стилиани Кальтсиду, в ее активе 15 очков. У победительниц больше всех баллов набрала Энден Мийем – 13.

Таким образом, в финале француженки сыграют со сборной Испании, которая ранее переиграла команду Бельгии.

Финал женского Евробаскета состоится 25 июня и начнется в 21:30 по московскому времени.

Матч

Греция - Франция

Место и дата

24 июня 21:30, , Онлайн-трансляция

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