Александр Овечкин: Наши футболисты выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал сборную России после поражения от команды Мексики (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Спасибо сборной России за выступление на Кубке Конфедераций. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018», - написал Овечкин в инстаграме.

Спасибо @teamrussia за выступление на Кубке Конфедераций FIFA 2017. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018. #кк2017#посолЧМ2018 Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Июн 24 2017 в 12:06 PDT

Напомним, сборная России заняла в группе третье место и с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф турнира.