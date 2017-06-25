Александр Овечкин: Наши футболисты выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин поддержал сборную России после поражения от команды Мексики
(1:2) в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.
«Спасибо сборной России за выступление на Кубке Конфедераций. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018», - написал Овечкин в инстаграме.
Напомним, сборная России заняла в группе третье место и с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф турнира.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция