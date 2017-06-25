«Марсель» объявил о переходе форварда «Монако» Жермене

Нападающий «Монако» Валер Жермен официальной стал игроком «Марселя», сообщает официальный сайт бело-голубых.

На днях 27-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет четырехлетний контракт.

Стоимость трансфера не сообщается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, монегаски выручат от это сделки порядка восьми миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне форвард принял участие в 60 матчах в составе «Монако», забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач.

Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ