«Марсель» объявил о переходе форварда «Монако» Жермене
Источник: ФК «Марсель»Комментарии
Нападающий «Монако» Валер Жермен официальной стал игроком «Марселя»,
сообщает официальный сайт бело-голубых.
На днях 27-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет четырехлетний контракт.
🔴 COMMUNIQUÉ | Accord entre l'@AS_Monaco et l'Olympique de Marseille pour le transfert de Valère Germain.— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 24 июня 2017 г.
➡️ https://t.co/Ku42dq87EA pic.twitter.com/prLNcq6wSM
Стоимость трансфера не сообщается, но по данным авторитетного
немецкого издания transfermarkt.de, монегаски выручат от это сделки порядка
восьми миллионов евро.
Напомним, в минувшем сезоне форвард принял участие в 60 матчах в составе «Монако», забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач.
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