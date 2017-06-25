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Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Емельяненко победит Митриона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» провел опрос читателей сайта по поводу того, как завершится поединок россиянина Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.

Самым популярным оказался вариант с победой Федора удушающим или болевым приемом – 893 голоса (31,8 %). 764 человека (27,2%) считают, что российский боец одержит победу нокаутом. Третий по полярности вариант – победа Митриона нокаутом – 500 голосов (17,8 %).

Напомним, поединок состоится в воскресенье в Нью-Йорке и начнется в 4:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Голосование: Как завершится бой Федор Емельяненко – Мэтт Митрион?

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