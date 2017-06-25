Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Емельяненко победит Митриона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» провел опрос читателей сайта по поводу
того, как завершится поединок россиянина Федора Емельяненко с американцем
Мэттом Митрионом.
Самым популярным оказался вариант с победой Федора удушающим
или болевым приемом – 893 голоса (31,8 %). 764 человека (27,2%) считают, что
российский боец одержит победу нокаутом. Третий по полярности вариант – победа Митриона
нокаутом – 500 голосов (17,8 %).
Напомним, поединок состоится в воскресенье в Нью-Йорке и
начнется в 4:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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