Максим Канунников: Результатом недовольны, но надо дальше смотреть в будущее

Нападающий сборной России Максим Канунников прокомментировал поражение от команды Мексики (2:1) в матче заключительного тура Кубка конфедераций.

«Конечно, мы результатом недовольны, но надо дальше смотреть в будущее. Видно, что команда прибавляет с каждой игрой.

В первом тайме сегодня мы играли хорошо, да и вдесятером команда смотрелась молодцом. Мы все одна команда, и каждый друг за друга должен был биться. Но результат, к сожалению, не в нашу пользу», - цитирует Канунникова «Р-Спорт».

Напомним, сборная России заняла в группе третье место и с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф турнира.