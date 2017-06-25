Максим Канунников: Результатом недовольны, но надо дальше смотреть в будущее
Нападающий сборной России Максим Канунников прокомментировал
поражение от команды Мексики (2:1) в матче заключительного тура Кубка конфедераций.
«Конечно, мы результатом недовольны, но надо дальше
смотреть в будущее. Видно, что команда прибавляет с каждой игрой.
В первом тайме сегодня мы играли хорошо, да и вдесятером
команда смотрелась молодцом. Мы все одна команда, и каждый друг за друга должен
был биться. Но результат, к сожалению, не в нашу пользу», - цитирует
Канунникова «Р-Спорт».
Напомним, сборная России заняла в группе третье место и с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф турнира.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция