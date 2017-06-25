Хавьер Эрнандес: Мы заслужили эту победу огромным объемом работы
Нападающий сборной Мексики поделился впечатлениями от победы
над командой России (2:1) в матче заключительного тура группового этапа Кубка
конфедераций.
«Мы заслужили эту победу огромным объемом работы,
который выполняла вся команда. Сложно сказать, почему нам опять не удалось с
первых минут показывать свой футбол. Мы готовились к этой игре, знали, что у
России мощная команда, которая хорошо готова физически.
Все команды равные, у каждой есть плюсы и минусы, и когда до
игры нам говорили, что Россия слабее, мы не обращали на это внимания.
В полуфинале мы готовы сыграть с любой командой. Мы все
равно будем играть на победу. И Чили, и Германия входит в топ-10 лучших в мире,
так что нужно готовить себя к сложным матчам», – цитирует Эрнандеса «Р-Спорт».
Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция