Хавьер Эрнандес: Мы заслужили эту победу огромным объемом работы

Нападающий сборной Мексики поделился впечатлениями от победы над командой России (2:1) в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Мы заслужили эту победу огромным объемом работы, который выполняла вся команда. Сложно сказать, почему нам опять не удалось с первых минут показывать свой футбол. Мы готовились к этой игре, знали, что у России мощная команда, которая хорошо готова физически.

Все команды равные, у каждой есть плюсы и минусы, и когда до игры нам говорили, что Россия слабее, мы не обращали на это внимания.

В полуфинале мы готовы сыграть с любой командой. Мы все равно будем играть на победу. И Чили, и Германия входит в топ-10 лучших в мире, так что нужно готовить себя к сложным матчам», – цитирует Эрнандеса «Р-Спорт».

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.