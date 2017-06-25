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Вся сборная России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга

Источник:  Daily MailКомментарии

Все 23 футболиста сборной России, участвующие на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, подозреваются в употреблении допинга, сообщает Daily Mail.

По информации издания, ФИФА проводит расследование в отношении 34-х российских футболистов, среди которых вся сборная России, принимавшая участие в ЧМ-2014.

На тот момент состав сборной выглядел следующим образом: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Владимир Гранат, Андрей Ещенко, Сергей Игнашевич, Алексей Козлов, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Георгий Щенников. Денис Глушаков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Павел Могилевец, Виктор Файзулин, Олег Шатов. Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Кокорин, Александр Самедов.

Сообщается, что футболисты могли быть участниками допинговой программы, предположительно осуществлявшейся в России с 2011 по 2015 год.

Напомним, Россия на групповом этапе ЧМ-2014 набрала два очка и не смогла выйти в плей-офф, сыграв вничью с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1), а также проиграла Бельгии (0:1).  

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