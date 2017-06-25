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Ари: Возможно, в ближайшие месяцы получу паспорт РФ

Источник:  ESPNКомментарии

Форвард «Локомотива» Ари заявил, что возобновился процесс его натурализации и в ближайшее время он получит российский паспорт.

«Мне посчастливилось получить предложение о получении российского гражданства от Фабио Капелло, когда тренировал сборную России. Потом этот процесс был приостановлен, но сейчас снова возобновился.

Возможно, в ближайшие месяцы я получу паспорт гражданина Российской Федерации. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Локомотиве», - приводит слова Ари ESPN.

Напомним, 31-летний бразилец переехал в Россию в 2010 году, перейдя из голландского АЗ в «Спартак». В 2013 году Ари стал игроком «Краснодара». Вторую половину минувшего сезона на правах аренды провел в «Локомотиве», за который сыграл 12 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

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