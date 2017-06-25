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Футболисты «Ахмата» на втором сборе в Австрии сыграют пять матчей

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

В рамках второго сбора в Австрии футболисты «Ахмата» сыграют пять матчей, сообщает официальный сайт грозненского клуба.

Подопечные Олега Кононова сыграют с двумя австрийскими командами из низших дивизионов («Вергль» - 25 июня и «Гредиг» - 28 июня). Также грозненцы сыграют с многократными чемпионами Австрии «Ред Буллом»(28 июня), с чемпионами последних лет Болгарии «Лудогорцем» (2 июля). Завершится сбор у «Ахмата» игрой против швейцарского «Янг Бойз»(5 июля).

Стоит отметить, что игроки «Ахмата» уже провели первую тренировку в следующем составе:

Вратари: Евгений Городов, Виталий Гудиев, Сейфуллах Газиев.

Защитники: Ризван Уциев, Заурбек Плиев, Родолфо, Андрей Семёнов, Милад Мохаммади, Анхель Вилькер.

Полузащитники: Олег Иванов, Габриэль Торже, Одисе Роши, Халид Кадыров, Резиуан Мирзов, Раванелли, Бернард Бериша, Магомед Митришев, Антон Швец, Аюб Бацуев.

Нападающие: Аблайе Мбенг, Заур Садаев, Абубакар Кадыров, Апти Ахъядов, Беким Балай.

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