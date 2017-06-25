Футболисты «Ахмата» на втором сборе в Австрии сыграют пять матчей
В рамках второго сбора в Австрии футболисты «Ахмата» сыграют
пять матчей, сообщает официальный сайт грозненского клуба.
Подопечные Олега Кононова сыграют с двумя австрийскими
командами из низших дивизионов («Вергль» - 25 июня и «Гредиг»
- 28 июня). Также грозненцы сыграют с многократными чемпионами Австрии
«Ред Буллом»(28 июня), с чемпионами последних лет Болгарии
«Лудогорцем» (2 июля). Завершится сбор у «Ахмата» игрой против
швейцарского «Янг Бойз»(5 июля).
Стоит отметить, что игроки «Ахмата» уже провели первую
тренировку в следующем составе:
Вратари: Евгений Городов, Виталий Гудиев, Сейфуллах Газиев.
Защитники: Ризван Уциев, Заурбек Плиев, Родолфо, Андрей Семёнов,
Милад Мохаммади, Анхель Вилькер.
Полузащитники: Олег Иванов, Габриэль Торже, Одисе Роши,
Халид Кадыров, Резиуан Мирзов, Раванелли, Бернард Бериша, Магомед Митришев,
Антон Швец, Аюб Бацуев.
Нападающие: Аблайе Мбенг, Заур Садаев, Абубакар Кадыров, Апти Ахъядов, Беким Балай.