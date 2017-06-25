Гильермо Очоа: У нас есть характер, мы доказали это еще раз

Голкипер сборной Мексики поделился впечатлениями от победы над командой России (2:1) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.

«Рад, что мы вновь смогли отыграться, уступая в счете по ходу матча. С учетом матча со сборной США до Кубка конфедераций это уже четвертая наша игра, в которой мы совершили камбэк. Это все наш опыт, наша сыгранность и сплоченность. У нас есть характер, мы доказали это еще раз, когда пропустили гол сегодня», - приводит слова Очоа «Р-Спорт».

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.