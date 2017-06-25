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Гильермо Очоа: У нас есть характер, мы доказали это еще раз

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Голкипер сборной Мексики поделился впечатлениями от победы над командой России (2:1) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.

«Рад, что мы вновь смогли отыграться, уступая в счете по ходу матча. С учетом матча со сборной США до Кубка конфедераций это уже четвертая наша игра, в которой мы совершили камбэк. Это все наш опыт, наша сыгранность и сплоченность. У нас есть характер, мы доказали это еще раз, когда пропустили гол сегодня», - приводит слова Очоа «Р-Спорт».

Сборная Мексики набрала семь очков, заняла второе место в группе А и вышла в полуфинал Кубка конфедераций. Сборная России заняла в группе третье место с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф.

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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