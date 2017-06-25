Смолов и Газинский присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии
Футболисты сборной России Федор Смолов и Юрий Газинский
присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии.
«Оба футболиста получат несколько дней отдыха и
присоединятся к нашей команде на сборе в Австрии», - сообщает официальный сайт «быков».
Напомним, сборная России завершила свое выступление на Кубке конфедераций, заняв третье место в группе А. Россияне одержали одну победу, на новозеландцами (2:1) и потерпели два поражения, от Португалии (0:1) и Мексики (1:2).
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция