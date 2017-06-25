Божович подписал контракт с «Арсеналом» по системе «1+1»

Черногорский специалист Миодраг Божович сегодня официально подписал контракт с «Арсеналом», об этом сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

- Сегодня официально состоялось подписание контракта между нашим клубом и новым главным тренером Миодрагом Божовичем, - приводит слова Балашова официальный сайт «Арсенала». - Соглашение заключено по системы «1+1». Хочу успокоить наших болельщиков. Миодраг работает с команд начиная с 15 июня, тот сбор, который мы провели в Туле был проведен согласно его плану.

Последние две недели Божович занимался аналитической работой, просматривал игры, подбирал новых игроков и разрабатывал планы на сбор, который сегодня стартовал в Австрии. Мы же закрывали последние юридические вопросы. И сегодня официально были подписаны все документы с ним и его двумя помощниками.

- Какие сложности возникли при подписании контракта с черногорским специалистом?

- Никаких проблем не было. Миодраг - большой тренер. «Арсенал» - становится большим клубом. Мы довольно быстро нашли общий язык, но при подписании контракта был ряд нюансов, начиная с постановки задач перед командой и заканчивая кадровыми вопросами комплектования команды. На это потребовалось время. Сейчас мы счастливы, что нам удалось подписать специалиста такого уровня. Такие же чувству испытывает сам Миодраг и его помощники.

Напомним, помощниками Божовича назначены Саша Петрович и Войе Чалов.