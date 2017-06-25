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Миодраг Божович: Руководство и болельщики ждут от нас высоких результатов

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев представил команде главного тренера Миодрага Божовича, который подписал контракт по системе «1+1».

«В первую очередь, хочу пожелать вам побольше здоровья в новом сезоне. Без него трудно будет выполнить поставленные перед нами задачи. Нам потребуется удача, так как без нее в спорте очень сложно.

Минувший сезон для «Арсенала» получился трудным, но вы с честью сумели остаться в премьер-лиге. Вы большие молодцы. Но как говорят в России: «Аппетит приходит во время еды». Руководство и болельщики ждут от нас высоких результатов. Для этого у нас все есть, остается только трудиться и выполнять работу.

Очень рад, что мне доверили «Арсенал», для меня это новый вызов. Так что будем работать, и тогда у нас все получится», - обратился к команде Миодраг Божович.

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