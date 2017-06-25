Миодраг Божович: Руководство и болельщики ждут от нас высоких результатов
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев представил
команде главного тренера Миодрага Божовича, который подписал контракт по
системе «1+1».
«В первую очередь, хочу пожелать вам побольше здоровья в
новом сезоне. Без него трудно будет выполнить поставленные перед нами задачи.
Нам потребуется удача, так как без нее в спорте очень сложно.
Минувший сезон для «Арсенала» получился трудным, но вы с
честью сумели остаться в премьер-лиге. Вы большие молодцы. Но как говорят в
России: «Аппетит приходит во время еды». Руководство и болельщики ждут от нас
высоких результатов. Для этого у нас все есть, остается только трудиться и
выполнять работу.
Очень рад, что мне доверили «Арсенал», для меня это новый
вызов. Так что будем работать, и тогда у нас все получится», - обратился к
команде Миодраг Божович.