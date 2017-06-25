Елена Исинбаева: Сборная России к ЧМ-2018 окрепнет и наберется мастерства
Олимпийская чемпионка, посол
чемпионата мира 2018 года по футболу Елена Исинбаева прокомментировала
поражение от команды Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа
Кубка конфедераций.
«Наша сборная проиграли, но билась достойно на фоне
сильнейших сборных команд мира. Выводы будут сделаны, команда России к ЧМ-2018
окрепнет и наберется мастерства, проведя работу над ошибками.
Очень радовали болельщики на трибунах, почти на каждом матче их было много. Уверена, в следующем году ребята постараются сыграть лучше и порадуют всех любителей футбола красивой и сильной игрой. Верим в нашу команду», - написала Исинбаева в инстаграме.
Наша сборная проиграли, но @teamrussia билась достойно на фоне сильнейших сборных команд мира. Выводы будут сделаны, команда России к ЧМ2018 окрепнет и наберется мастерства, проведя работу над ошибками. Очень радовали болельщики на трибунах, почти на каждом матче @FCC их было много. Уверена, в следующем году ребята постараются сыграть лучше и порадуют всех любителей футбола красивой и сильной игрой. 💪🏼 Верим в нашу команду. #кк2017#посолчм2018
Напомним, сборная России заняла в группе третье место и с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф турнира.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция