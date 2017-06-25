Елена Исинбаева: Сборная России к ЧМ-2018 окрепнет и наберется мастерства

Олимпийская чемпионка, посол чемпионата мира 2018 года по футболу Елена Исинбаева прокомментировала поражение от команды Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.

«Наша сборная проиграли, но билась достойно на фоне сильнейших сборных команд мира. Выводы будут сделаны, команда России к ЧМ-2018 окрепнет и наберется мастерства, проведя работу над ошибками.

Очень радовали болельщики на трибунах, почти на каждом матче их было много. Уверена, в следующем году ребята постараются сыграть лучше и порадуют всех любителей футбола красивой и сильной игрой. Верим в нашу команду», - написала Исинбаева в инстаграме.

Напомним, сборная России заняла в группе третье место и с тремя очками и не сумела выйти в плей-офф турнира.