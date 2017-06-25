Германия – Камерун. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче заключительного тура группового этапа Кубка
конфедераций сборная Германии сыграет с командой Камеруна.
Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в
18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В группе В первую и вторую строчку с четырьмя очками делят
сборные Чили и Германии. Австралия и Камерун занимают третье и четвертое место, имея в активе по одному баллу.
Напомним, в последний раз эти команды встречались летом 2014 года в рамках товарищеского матча, тогда встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Матч
Место и дата
25 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция
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