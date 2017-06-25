Германия – Камерун. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

В матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Камеруна.

Встреча пройдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В группе В первую и вторую строчку с четырьмя очками делят сборные Чили и Германии. Австралия и Камерун занимают третье и четвертое место, имея в активе по одному баллу.

Напомним, в последний раз эти команды встречались летом 2014 года в рамках товарищеского матча, тогда встреча завершилась вничью со счетом 2:2.