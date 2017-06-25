Чили – Австралия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

В матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Чили сыграет с командой Австралии.

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В группе В первую и вторую строчку с четырьмя очками делят сборная Чили и Германии. Австралия и Камерун занимают третью и четвертую строчку, имея в активе по одному баллу.

Напомним, в последний раз эти команды встречались летом 2014 года в рамках группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Тогда победу одержали чилийцы со счетом 3:1.