Чили – Австралия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче заключительного тура группового этапа Кубка
конфедераций сборная Чили сыграет с командой Австралии.
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
в 18:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
В группе В первую и вторую строчку с четырьмя очками делят
сборная Чили и Германии. Австралия и Камерун занимают третью и четвертую
строчку, имея в активе по одному баллу.
Напомним, в последний раз эти команды встречались летом 2014 года в рамках группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Тогда победу одержали чилийцы со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
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