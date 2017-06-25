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Чили – Австралия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Чили сыграет с командой Австралии.

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В группе В первую и вторую строчку с четырьмя очками делят сборная Чили и Германии. Австралия и Камерун занимают третью и четвертую строчку, имея в активе по одному баллу.

Напомним, в последний раз эти команды встречались летом 2014 года в рамках группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Тогда победу одержали чилийцы со счетом 3:1.

Матч

Чили - Австралия

Место и дата

25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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