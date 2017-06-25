Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка. Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск).
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 25 июня состоится гонка восьмого этапа Формулы-1 –
Гран-при Азербайджана.
Гонка пройдет по городской трассе в Баку и начнется в 16:00
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию заезда.
Пилотам предстоит пройти более 306 километров, то есть 51
круг по 6003 метров.
В прошлом году этот этап носил название Гран-при Европы, а
победителем тогда стал действующий чемпион Нико Росберг.
Напомним, вчера в квалификации лучшее время показал пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас. Замкнул тройку
лидеров Кими Райкконен («Феррари»).
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й
результат и в гонке будет стартовать с шестого ряда стартового поля.
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