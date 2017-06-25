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Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка. Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск).

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 25 июня состоится гонка восьмого этапа Формулы-1 – Гран-при Азербайджана.

Гонка пройдет по городской трассе в Баку и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию заезда.

Пилотам предстоит пройти более 306 километров, то есть 51 круг по 6003 метров.

В прошлом году этот этап носил название Гран-при Европы, а победителем тогда стал действующий чемпион Нико Росберг.

Напомним, вчера в квалификации лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас. Замкнул тройку лидеров Кими Райкконен («Феррари»).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-й результат и в гонке будет стартовать с шестого ряда стартового поля.

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