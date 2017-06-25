Илья Гультяев покинул «Енисей»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Защитник «Енисея» Илья Гультяев обратился к руководству
клуба с просьбой разорвать недавно продленный контракт на два года по семейным
обстоятельствам.
«Клуб пошел на встречу футболисту и расторг трудовое
соглашение. Мы благодарим Илью за время,
проведенное в «Енисее», и желаем успехов в дальнейшей карьере», -
говорится на официальном сайте красноярского клуба.
— Благодарю руководство и тренерский штаб за доверие и
понимание ситуации. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас. Желаю успехов
«Енисею» и его болельщикам!, - заявил Гультяев.
Напомним, в минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 33 матчах «Енисея», забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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