Илья Гультяев покинул «Енисей»

Защитник «Енисея» Илья Гультяев обратился к руководству клуба с просьбой разорвать недавно продленный контракт на два года по семейным обстоятельствам.

«Клуб пошел на встречу футболисту и расторг трудовое соглашение. Мы благодарим Илью за время, проведенное в «Енисее», и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте красноярского клуба.

— Благодарю руководство и тренерский штаб за доверие и понимание ситуации. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас. Желаю успехов «Енисею» и его болельщикам!, - заявил Гультяев.

Напомним, в минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 33 матчах «Енисея», забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ