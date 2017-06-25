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Илья Гультяев покинул «Енисей»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Защитник «Енисея» Илья Гультяев обратился к руководству клуба с просьбой разорвать недавно продленный контракт на два года по семейным обстоятельствам.

«Клуб пошел на встречу футболисту и расторг трудовое соглашение.  Мы благодарим Илью за время, проведенное в «Енисее», и желаем успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте красноярского клуба.

— Благодарю руководство и тренерский штаб за доверие и понимание ситуации. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас. Желаю успехов «Енисею» и его болельщикам!, - заявил Гультяев.

Напомним, в минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 33 матчах «Енисея», забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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