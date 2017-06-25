Митрион нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл
нокаутом американцу Мэтту Митриону.
На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.
From near DOUBLE KO to Matt Mitrione finishing legend Fedor Emelianenko with an early first round TKO #Bellator180— Sports Degens (@TheSportsDegens) 25 июня 2017 г.
pic.twitter.com/vArMaUom5n
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.
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