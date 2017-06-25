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Митрион нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка. 

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