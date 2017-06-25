Россия вылетела из КК-2017, Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко и новый допинговый скандал. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России проиграла команде Мексики и вылетела из турнира.
В параллельной встрече португальцы разгромили новозеландцев, забив четыре безответных мяча.
Россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону.
ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34-х российских футболистов, среди которых вся сборная России, принимавшая участие в ЧМ-2014.
Шахматисты мужской сборной России уступили команде Китая в седьмом туре командного чемпионата мира.
Нападающий «Порту» Лоран Депуатр стал игроком новичка АПЛ – «Хаддерсфилда».
Куинси Промес присоединился к «Спартаку» на сборе в Австрии.
Баскетболистки Франции сыграют в финале чемпионата Европы с испанками.
Форвард «Локомотива» Ари заявил, что в ближайшие месяцы получит российский паспорт.
В квалификации Гран-при Азербайджана победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, россиянин Даниил Квят - 11-й.
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