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Россия вылетела из КК-2017, Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко и новый допинговый скандал. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России проиграла команде Мексики и вылетела из турнира. 

В параллельной встрече португальцы разгромили новозеландцев, забив четыре безответных мяча.

Россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону.

ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34-х российских футболистов, среди которых вся сборная России, принимавшая участие в ЧМ-2014.

Шахматисты мужской сборной России уступили команде Китая в седьмом туре командного чемпионата мира.

Нападающий «Порту» Лоран Депуатр стал игроком новичка АПЛ – «Хаддерсфилда».

Куинси Промес присоединился к «Спартаку» на сборе в Австрии.

Баскетболистки Франции сыграют в финале чемпионата Европы с испанками.

Форвард «Локомотива» Ари заявил, что в ближайшие месяцы получит российский паспорт. 

В квалификации Гран-при Азербайджана победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, россиянин Даниил Квят - 11-й. 

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