Сергей Харитонов: Мне было очень больно смотреть на то, как проиграл Федор

Федор опытный боец. Он соберется и будет тренироваться дальше, если хочет выступать. Но это очень непростая ситуация, - рассказал Харитонов.

Напомним, в рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.





