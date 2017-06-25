Сергей Харитонов: Мне было очень больно смотреть на то, как проиграл Федор
Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.
- Мне
было очень больно смотреть на то, как он проиграл.
Мы с друзьями смотрели бой и очень поддерживали Федора, произошедшее
очень неприятно. Это супертяжелый вес, никто здесь не застрахован, вот и
все. Но я не ожидал такого поворота.
Федор опытный боец. Он соберется и будет тренироваться дальше, если хочет выступать. Но это очень непростая ситуация, - рассказал Харитонов.
Напомним, в рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.
На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.
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