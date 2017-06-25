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Полузащитник «Бордо» Уна отказался от перехода в «Зенит» ради карьеры в серии А

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Полузащитник «Бордо» Адам Уна отказался от перехода в «Зенит», хотя клубы уже согласовали между собой условия трансфера, сообщает Sky Sport Italia.

20-летний футболист выразил намерение играть в итальянской серии А, где им активно интересуются «Рома» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить за игрока 15 миллионов евро и существенно улучшить условия личного контракта Уна, в то время как «Рома» предлагала за трансфер только 12 миллионов.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции. Он забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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