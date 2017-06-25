Полузащитник «Бордо» Уна отказался от перехода в «Зенит» ради карьеры в серии А
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Полузащитник «Бордо» Адам Уна отказался от перехода в «Зенит», хотя клубы уже согласовали между собой условия трансфера, сообщает Sky Sport Italia.
20-летний футболист выразил намерение играть в итальянской серии А, где им активно интересуются «Рома» и «Наполи».
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить за игрока 15 миллионов евро и существенно улучшить условия личного контракта Уна, в то время как «Рома» предлагала за
трансфер только 12 миллионов.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции. Он забил три мяча и отдал две результативные передачи.
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