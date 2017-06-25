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Фредди Роуч: Каждый день Пакьяо проводит на ринге по 48 раундов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Знаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о подготовке чемпиона мира по версии WBO Мэнни Пакьяо к поединку с австралийцем Джеффом Хорном.

- У Мэнни лучшая рабочая этика в мире. Каждый день он тренируется, не делая себе ни малейшей поблажки, мы проводим по 48 раундов в режиме нон-стоп. Конечно, мы прибыли сюда, чтобы выиграть поединок.

Хорн крупнее Пакьяо и сильнее физически, но Мэнни быстрее, и он по-прежнему способен сильно ударить. Поэтому нас ожидает хорошая битва, - заявил Роуч в интервью Boxingscene.

Напомним, поединок Пакьяо - Хорн состоится 2 июля в австралийском Брисбене.

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