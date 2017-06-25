Мэтт Митрион: По-прежнему испытываю благоговение перед Федором в клетке

Американский боец Мэтт Митрион прокомментировал свою победу над Федором Емельяненко на турнире Bellator 180.

- Я вам скажу, Федор очень умный. У парня просто высочайший IQ в бое. Я буквально видел, как он просчитывал каждое мое движение, и смотреть ему глаза в этот момент - просто сумасшествие.

Он великий, и иметь возможность выйти и обмениваться с ним ударами уже круто. Мне очень повезло, и при этом я взял от представившейся возможности максимум. Я все еще испытываю благоговение перед умом Федора в клетке, - заявил Митрион на пресс-конференции после поединка.

В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.