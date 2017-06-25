Федор Емельяненко: Чувствую себя хорошо и буду продолжать карьеру, ведь я боец

Российский тяжеловес Федор Емельяненко прокомментировал свое поражение от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180.

- Прошел медицинский осмотр, чувствую себя хорошо. Все нормально. Буду ли продолжать карьеру? Конечно, ведь я боец, - заявил «Последний император».

Напомним, в рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.

Российский боец подчеркнул, что хотел бы провести повторный поединок с Мэттом.

