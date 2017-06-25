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Тренер Владимир Воронов: Емельяненко тренировался в Голландии, он действительно ничего не успел

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер российского тяжеловеса Федора Емельяненко Владимир Воронов рассказал о причинах поражение «Последнего императора» в поединке с Мэттом Митрионом.

- Федор тренировался в Голландии, что тут еще можно сказать. Он действительно ничего не успел, но все вопросы нужно задавать туда, где он готовился. Я думаю, что он психологически нормально справится с данной ситуацией, - цитирует Воронова агентство ТАСС.

В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.




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