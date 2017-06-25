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Кристиан Нобоа: Мы были одной семьей. Но, вот видите, в «Ростове» все испортили

Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа расстроен тем, что «Ростову» не удалось сохранить лидеров команды и Курбана Бердыева.

- Опуская финансовую нестабильность клуба, что еще помешало «Ростову» стать одним из сильнейших клубов РФПЛ?

- Больше ничего. Остальное все было: тренер, игроки. Строился новый стадион. Жаль. Я уже сказал, мы были одной семьей. Но, вот видите, испортили все.

- В чем секрет Бердыева?

- Тактика. И еще он очень внимателен к игрокам. У Бердыева на поле выходит только тот футболист, который готов на все сто процентов. Он всегда требует от игроков максимального уровня.

- Звал ли вас Бердыев обратно в «Рубин»?»

- Да, звал. Мы разговаривали с ним по этому поводу, — рассказал Нобоа.

Напомним, полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа перешел в «Зенит» по окончании сезона-2016/17.

С «Ростовом» он стал серебряным призером чемпионата России-2015/16, а в «Рубине» под руководством Курбана Бердыева стал двукратным чемпионом России.

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