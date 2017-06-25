Айзея Томас: Если бы мне роста добавить, то я был бы лучшим в мире

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас посетовал на свой низкий рост.

«Вот если бы мне добавить повыше роста, то я был был бы лучшим в мире. Лично я в этом практически убежден, все серьезные специалисты думают также. Как правило, низких разыгрывающих часто упрекают, например, за плохую игру в обороне», - цитирует Томаса ESPN.

Отметим, что рост Томаса составляет 175 сантиметров.

В прошедшем сезоне Томас в среднем за 34 минуте на паркете набирал 29 очков, делая три подбора и отдавая 6 результативных передач.