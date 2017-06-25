Фрэнк Лэмпард: Лукаку в «Челси» не получал достаточного игрового времени

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о возможном переходе нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в лондонский клуб.

«Мне отлично известны возможности Ромелу, потому я играл рядом с ним, пусть он тогда и был еще слишком молод. Вероятно, что в прошлый раз он не получил нужного количества шансов, потому и не смог себя проявить. С момента ухода из клуба он здорово вырос, как игрок и потому сейчас его возвращение – отличный вариант для «Челси». Только не стоит забывать, что на «Стэмфорде» - завышенные ожидания к новичкам, потому им трудно себя сразу проявить.

Уверен, что «Челси» будет пытаться искать такого игрока в центр нападения, который гарантировано забьет больше 20-ти голов за сезон», - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, что Лукаку выступал за «Челси» в сезоне 2011/2012, сыграл в 14-ти матчах и отдал одну результативную передачу.