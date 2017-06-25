Александр Шлеменко: Федор допустил роковую ошибку и не использовал весь свой арсенал
Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.
- Может, это и грубовато звучит, но Федору не удалось показать в бою всего того, на что он способен. Он совершил роковую ошибку, которая привела к этому поражению. Митрион был крупнее, в этом было его преимущество, а преимущество более легкого бойца - в скорости и выносливости.
У Митриона был как раз такой шанс в начале за счет габаритов и более сильного удара, это мы к сожалению и увидели, удар на удар. После этих ударов выжил тот, у кого масса была больше. Федор опрометчиво пошел вперед, а чтобы так идти и сносить тяжелых соперников, нужно иметь габариты побольше. В последних боях, с тем же Мальдонадо, была та же ошибка - Федор слишком откровенно идет в размен и делает большую ставку на удары руками.
В том же бою с Мирко Крокопом, а он более хороший ударник, чем Мальдонадо и Митрион, Федор много бил ногами, путал соперника, и у него не было однообразия. А здесь Федор, к сожалению, опять сделал ставку на свои руки. Хотя у него богатый арсенал как в борьбе, так и в ударах ногами, - рассказал Шлеменко.
В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.
На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.