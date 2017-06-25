Денис Суарес: В новом сезоне надеюсь играть больше

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил, что планирует получать больше игрового времени в новом сезоне.

«Я уверен, что новый сезон я начну игроком «Барселоны». Главная цель сейчас – добиться успеха в составе каталонцев. Я сейчас максимально мотивирован и с оптимизмом смотрю в будущий сезон. Однако я знаю, что бороться за место в старте будет непросто. При Энрике я играл очень мало, поэтому надеюсь, что при Вальверде все поменяется. Я еще не разговаривал с новым наставником, команда соберется в середине июля», - приводит слова Суареса Marca.

В прошедшем сезоне Суарес принял участие в 36-ти матчах, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.