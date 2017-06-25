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Хави Мартинес может перейти из «Баварии» в «Манчестер Сити»

Источник:  BT SportКомментарии

Защитник «Баварии» Хави Мартинес близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает BT Sport.

По данным источника, 28-летний баскский футболист, который также может сыграть на позиции опорного хавбека, уже на следующей неделе пройдет медосмотр в Манчестере.

Отметим, что действующий контракт Мартинеса с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

В 2012 году мюнхенский гранд заплатил за игрока «Атлетику» из Бильбао 40 миллионов евро. В составе «Баварии» Хави Мартинес стал победителем Лиги чемпионов-2012/13, а в составе сборной Испании становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012).


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