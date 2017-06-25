Вадим Немков: В битве тяжеловесов все решает один точный удар
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Чемпион мира по боевому самбо Вадим Немков прокомментировал поражение Федора Емельяненко от американца Мэтта Митриона нокаутом на турнире Bellator 180.
«Конечно, я не ожидал, что бой закончится так быстро и неожиданно. Но в поединках бойцов тяжелого веса все решает один мощный удар. Стоит ли Федору Емельяненко завершать карьеру - мне трудно судить об этом, это решать только ему самому», - приводит слова Немкова «Р-Спорт».
Митрион нокаутировал Емельяненко за 74 секунды. Как это было (ВИДЕО)
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