Марк Кьюбан: Уволил бы каждого, кто рассказал бы о планах «Далласа» на драфте

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, какие меры принимал в своей организации для того, чтобы сохранить планы команды на драфт в секрете.

«Когда подходило время нашего выбора на драфте, я сказал всем, что если до выбора в газетах напишут о наших намерениях на драфте, то я буду увольнять любого, от кого будет утечка информации», - цитирует Кьюбана Dallas News.

Напомним, что «Даллас» на драфте выбрал под девятым номером разыгрывающего Денниса Смита.