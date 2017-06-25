Президент Bellator: Сегодня у Федора не сложилось, но он достиг уже всего в смешанных единоборствах

Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.

- Сегодня у Федора не сложилось. Федор достиг уже всего в смешанных единоборствах. Он величайший боец всех времен. Точка. Я следил за его карьерой, он легенда. Он тяжеловес и супергерой. Вы видели сегодня, как его ждала публика. Этот бой мог сложиться и по-другому. Если бы они встречались 10 раз, счет мог бы быть 5-5, - заявил Кокер.

В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.