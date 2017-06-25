Алессандро Дель Пьеро: Роналду всегда найдется место в «Ювентусе»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель заявил, что туринский клуб всегда готов пригласить нападающего Криштиану Роналду, если он решит покинуть «Реал».

«В Турине все еще хотят выиграть Лигу чемпионов, потому игрок такого уровня поможет достижению этой цели. Если Криштиану не видит себя в «Реале», то «Ювентус» всегда готов его пригласить», - приводит слова Дель Пьеро Marca.

Напомним, что в настоящий момент Криштиану находится в России в расположении сборной Португалии на Кубке конфедераций.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с налогами он может покинуть «Реал».