Дуайт Ховард: После разговора с Джорданом сразу захотел на тренировку

Центровой Дуайт Ховард, обменянный из «Атланты Хоукс» в «Шарлотт Хорнетс», поделился о первых впечатлениях в новом клубе.

«Я был в зале и усиленно тренировался, как меня позвали к телефону и сказали, что со мной хочет поговорить Майкл Джордан. Он прямо сказал, что верит в меня. Вот такая мотивация, мне сразу же захотелось пойти и провести еще одну тренировку, желательно бросковую», - приводит слова Ховарда NBC Sports.

В прошедшем сезоне Ховард в среднем за 30 минут на паркете собирал коллекцию из 13 очков, 12-ти подборов и одной результативной передачи.