Павел Колобков: Официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал информацию о возможном приеме футболистами нашей национальной сборной запрещенных препаратов.

- Первый раз об этом слышу. Официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет. Это Daily Mail написал, что ли? Не понимаю вообще, как можно ссылаться на эту газету. Ну вы посмотрите, какие газеты есть у нас в России. Например, «Экспресс-газета», оттуда тоже можно новости про инопланетян перепечатывать. Официально я такой новости не получал, - заявил Колобков.

Напомним, ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

По неофициальным данным, в этот список попали Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Юрий Жирков и Денис Глушаков.







