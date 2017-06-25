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Луис Адриано может покинуть «Спартак»

Источник:  Mercado da BolaКомментарии

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может перейти в бразильский «Палмейрас».

Как сообщает Mercado da Bola, южноамериканский клуб предметно интересуется Адриано. Проблемой может стать заработная плата, которая на данный момент составляет 3 миллиона евро в год.

Напомним, Адриано перешел в «Спартак» из итальянского «Милана» прошлой зимой, принял участие в восьми матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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