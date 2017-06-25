Журналист Микаэль Брага: Изначально было ясно, что Португалия и Мексика сильнее сборной России

Журналист итальянских изданий MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага, специализирующийся на освещении российского футбола, подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

- Конечно, вылет на групповой стадии не является для сборной России положительным результатом. Но я думаю, что расстановка сил в квартете была известна заранее, было понятно, что Португалия и Мексика сильнее. Еще надо отметить, что российская команда лишилась нескольких игроков из-за травм.

Я не могу сказать, что сборная России так уж плохо выглядела против Португалии и Мексики. Команда сделала все, что могла, на данный момент это ее максимум. По-моему, надо заменить в воротах Акинфеева. Посмотрим, что будет в следующем году на чемпионате мира, кто достанется на нем России в соперники по группе, - цитирует Брагу портал «Евро-Футбол.ру».

Напомним, сборная России на Кубке конфедераций-2017 обыграла команду Новой Зеландии (2:0), а потом уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Подопечные Станислава Черчесова заняли в своем квартете третье место и не смогли пробиться в полуфинал.