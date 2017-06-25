Журналист Микаэль Брага: Изначально было ясно, что Португалия и Мексика сильнее сборной России
Журналист итальянских изданий MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага, специализирующийся на освещении российского футбола, подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.
- Конечно, вылет на групповой стадии не является для сборной России положительным результатом. Но я думаю, что расстановка сил в квартете была известна заранее, было понятно, что Португалия и Мексика сильнее. Еще надо отметить, что российская команда лишилась нескольких игроков из-за травм.
Я не могу сказать, что сборная России так уж плохо выглядела против Португалии и Мексики. Команда сделала все, что могла, на данный момент это ее максимум. По-моему, надо заменить в воротах Акинфеева. Посмотрим, что будет в следующем году на чемпионате мира, кто достанется на нем России в соперники по группе, - цитирует Брагу портал «Евро-Футбол.ру».
Напомним, сборная России на Кубке конфедераций-2017 обыграла команду Новой Зеландии (2:0), а потом уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).
Подопечные Станислава Черчесова заняли в своем квартете третье место и не смогли пробиться в полуфинал.
Матч
Голы
Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).
Состав
Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)
Предупреждения:
Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88
Удаления:
нет - Жирков, 68
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция