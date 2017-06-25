Александр Самедов: Три матча на Кубке конфедераций прошли не зря

Полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги выступлению национальной команды на Кубке конфедераций.

«Конечно, эти три матча были не зря. Это большой турнир, домашний. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку, за такую атмосферу, которую они создали. Из положительного можно отметить содержание игры – особенно в третьем матче. Что-то не получилось, конечно, но были позитивные моменты, которые помогут сборной России двигаться в правильном направлении. Кроме гола мы создали еще пять-шесть хороших моментов. Жалко, что получилось забить лишь один.

О чемпионате мира пока не думаю, потому что только что для нас закончился крупный турнир. Есть разочарование, но надо двигаться вперед. Сборную России ждет важный год. Надо сделать правильные выводы и двигаться в нужном направлении», - приводит слова Самедова ФИФА.

Напомним, сборная России в третьем туре группового турнира Кубка конфедераций уступила команде Мексики со счетом 1:2 и завершила выступления на турнире.