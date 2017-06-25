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Олег Терехин: Провала никакого нет. Я и не думал, что сборная России выйдет из группы

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал выступление сборной России на домашнем Кубке Конфедераций.

- Провала никакого нет. Я и не думал, что сборная России выйдет из группы. Предполагал, что очень тяжело будет это сделать, так оно и получилось. Считаю, все закономерно. В принципе, старались пацаны, бились, что могли, сделали, но это максимум нашей сборной. Такой у нас на данный момент уровень, ничего с этим не поделаешь.

Самое интересное, что все решили индивидуальные ошибки. Непонятные действия Жиркова и Акинфеева сломали всю игру. В первом тайме действовали неплохо, на равных, забили гол. Игра была на перетяг. И у нас были моменты, и зрители гнали. А после второго пропущенного гола и удаления всё закончилось. Никто не понял, что хотел сделать Акинфеев. Жирков, зачем бьешь локтем, для чего? Просто непонятно! Такие опытные игроки – и в таком матче подвели.

Возможно, если бы не эти ошибочки, то и результат был бы иной. Можем ведь играть на равных с Мексикой? Показали, что можем, и с Португалией тоже можем. А Роналду весь мир сдержать не может, - цитирует Терехина портал «Евро-Футбол.ру».

Напомним, сборная России на Кубке конфедераций-2017 обыграла команду Новой Зеландии (2:0), а потом уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Подопечные Станислава Черчесова заняли в своем квартете третье место и не смогли пробиться в полуфинал.

Матч

Мексика - Россия - 2:1 (1:1)

Голы

Самедов 25 (0:1). Араухо 30 (1:1). Лосано 52 (2:1).

Состав

Мексика: Очоа, Рейес Д. (Рейес Л., 39), Морено, Араухо, Лайюн, Гуардадо (Аланис, 70), Эррера, дос Сантос Х., Вела (Акино, 46), Лосано, Эрнандес

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Ерохин (Смольников, 71), Глушаков, Жирков, Головин, Самедов, Бухаров (Полоз, 64), Смолов (Канунников, 78)

Предупреждения:

Гуардадо, 16; Аланис, 90 - Жирков, 9; Кудряшов, 63; Васин, 72; Головин, 88

Удаления:

нет - Жирков, 68

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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