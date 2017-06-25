Олег Терехин: Провала никакого нет. Я и не думал, что сборная России выйдет из группы

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал выступление сборной России на домашнем Кубке Конфедераций.

- Провала никакого нет. Я и не думал, что сборная России выйдет из группы. Предполагал, что очень тяжело будет это сделать, так оно и получилось. Считаю, все закономерно. В принципе, старались пацаны, бились, что могли, сделали, но это максимум нашей сборной. Такой у нас на данный момент уровень, ничего с этим не поделаешь.

Самое интересное, что все решили индивидуальные ошибки. Непонятные действия Жиркова и Акинфеева сломали всю игру. В первом тайме действовали неплохо, на равных, забили гол. Игра была на перетяг. И у нас были моменты, и зрители гнали. А после второго пропущенного гола и удаления всё закончилось. Никто не понял, что хотел сделать Акинфеев. Жирков, зачем бьешь локтем, для чего? Просто непонятно! Такие опытные игроки – и в таком матче подвели.

Возможно, если бы не эти ошибочки, то и результат был бы иной. Можем ведь играть на равных с Мексикой? Показали, что можем, и с Португалией тоже можем. А Роналду весь мир сдержать не может, - цитирует Терехина портал «Евро-Футбол.ру».

Напомним, сборная России на Кубке конфедераций-2017 обыграла команду Новой Зеландии (2:0), а потом уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

Подопечные Станислава Черчесова заняли в своем квартете третье место и не смогли пробиться в полуфинал.