Бывший генеральный секретарь РФС: Если обвинения в допинге подтвердятся,то это будет вопиющий инцидент

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев прокомментировал информацию о возможном приеме футболистами российской сборной запрещенных препаратов.

«С вопросами о допинге лучше обратиться к врачу сборной России Эдуарду Безуглову, он про это сможет рассказать. Если обвинения подтвердятся, то, конечно, это будет вопиющий инцидент. Может ли это повлиять на имидж нашей страны в преддверии чемпионата мира 2018 года? Нужно дождаться результатов расследования, только после этого точно мы сможем сделать какие-то выводы», - приводит слова Воробьева «Газета.Ру».

Напомним, ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

По неофициальным данным, в этот список попали Максим Канунников, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Юрий Жирков и Денис Глушаков.