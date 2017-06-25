Питер Дебур: Я не разговаривал с Ковальчуком о возвращении в НХЛ
Главный
тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур рассказал о своих отношениях с нападающим Ильей
Ковальчуком, с которым работал в «Нью-Джерси».
– Мне нравилось работать с Кови в «Нью-Джерси». Мы вместе
дошли до финала Кубка Стэнли. Я не видел его уже пять лет и не разговаривал с
ним о возвращении в НХЛ. Но у меня с Ковальчуком хорошие отношения, я уважаю
его как игрока и как человека, – приводит слова Дебура csnbayarea.com.
Напомним, Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» под
руководством Дебура с 2010 по 2013 год. В 2012 году команда из Ньюарка уступила
в финале Кубка Стэнли «Лос-Анджелесу».
С 2013 года Ковальчук выступал за СКА. В сезоне-2016/17 он
набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Контракт
нападающего с армейским клубом истек в апреле 2017 года.