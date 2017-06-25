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Питер Дебур: Я не разговаривал с Ковальчуком о возвращении в НХЛ

Источник:  CSN Bay AreaКомментарии

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур рассказал о своих отношениях с нападающим Ильей Ковальчуком, с которым работал в «Нью-Джерси».

– Мне нравилось работать с Кови в «Нью-Джерси». Мы вместе дошли до финала Кубка Стэнли. Я не видел его уже пять лет и не разговаривал с ним о возвращении в НХЛ. Но у меня с Ковальчуком хорошие отношения, я уважаю его как игрока и как человека, – приводит слова Дебура csnbayarea.com.

Напомним, Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» под руководством Дебура с 2010 по 2013 год. В 2012 году команда из Ньюарка уступила в финале Кубка Стэнли «Лос-Анджелесу».

С 2013 года Ковальчук выступал за СКА. В сезоне-2016/17 он набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Контракт нападающего с армейским клубом истек в апреле 2017 года.

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