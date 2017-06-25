Виталий Минаков: Емельяненко проиграл, допустив ошибку в атаке

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал поражения Федора Емельяненко от Мэтта Митриона нокаутом на второй минуте первого раунда.

«Было ясно, что бой не затянется на пять раундов, потому что у Митриона агрессивная манера ведения боя. И Федор тоже не остается в стороне - хотелось бы, чтобы поединок закончился в его пользу. И произошел крайне редкий момент, когда оба бойца одновременно попадают и падают. Митрион чуть-чуть опаздывал с ударом и просто выкидывал руку навстречу Федору. Федор бил первым номером, но, на мой взгляд, он не сделал того, что делал раньше - обычно при таких ударах уходил с линии атаки. А сейчас он этого не сделал - нанес прямой удар, но остался на месте открытым для удара навстречу.

Именно такие прямые быстрые удары я свое время перенимал у Федора, когда смотрел его бои. И пусть это не зрелищная тактика, бить с уклоном, но она эффективная. И Федор получил более жесткий удар и не успел быстро восстановиться и подняться. А в такой ситуации кто быстрее поднимется и нанесет следующий удар, тот в большинстве случаев и выигрывает. Получилось очень драматично, но ничего не поделаешь. Решение о том, продолжать или завершать карьеру, принимать только Федору. А он прекрасно оценивает свои возможности», - приводит слова Минакова «Р-Спорт».

Митрион нокаутировал Емельяненко за 74 секунды. Как это было (ВИДЕО)