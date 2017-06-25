Голландский тренер Федора Емельяненко: Наша тактика заключалась в том, чтобы быстро перевести бой в партер
Источник: ТАССКомментарии
Голландский тренер Питер Тайссе рассказал о том, каков был план Федора Емельяненко на поединок с Мэттом Митрионом.
- Тактика заключалась в том, что мы хотели быстро перевести бой в партер. Но Емельяненко просто не повезло. Они ударили обоюдно, только Митрион быстрее встал, чтобы завершить начатое дело. Это жизнь, так бывает, - рассказал Тайссе.
Питер Тайссе руководил подготовкой «Последнего императора» к сегодняшнему поединку.
В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.
На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.
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