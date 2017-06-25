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Голландский тренер Федора Емельяненко: Наша тактика заключалась в том, чтобы быстро перевести бой в партер

Источник:  ТАССКомментарии

Голландский тренер Питер Тайссе рассказал о том, каков был план Федора Емельяненко на поединок с Мэттом Митрионом.

- Тактика заключалась в том, что мы хотели быстро перевести бой в партер. Но Емельяненко просто не повезло. Они ударили обоюдно, только Митрион быстрее встал, чтобы завершить начатое дело. Это жизнь, так бывает, - рассказал Тайссе.

Питер Тайссе руководил подготовкой «Последнего императора» к сегодняшнему поединку.

В рамках турнира Bellator 180 россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону.

На второй минуте первого раунда бойцы нанесли друг другу обоюдный удар, упали на настил, но Митрион оказался быстрее и добил Федора.

Тренер Владимир Воронов: Емельяненко тренировался в Голландии, он действительно ничего не успел


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